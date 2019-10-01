49 бригад устраняют последствия урагана на объектах энергоснабжения Чувашии

Из-за шквалистого ветра в ряде районов Чувашии возникли перебои с энергоснабжением. Глава республики Михаил Игнатьев лично контролирует ход восстановительных работ.

Как и предупреждали синоптики, на территории Чувашской Республики 28 октября возникли неблагоприятные погодные условия, связанные с усилением ветра более 20 м/с.

Начиная с 08 час. 30 мин. операторы системы-112 и ЕДДС муниципальных образований начали принимать информацию о перебоях в системе энергоснабжения, упавших деревьях, повреждениях кровли и даже автомобилей. Всего от стихии пострадали 12 муниципальных районов и 2 городских округа.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев, которому сообщили о сложившейся ситуации, дал поручение соответствующим министерствам и службам оперативно устранить аварийные ситуации, при необходимости быть готовыми к передислокации аварийных служб в наиболее пострадавшие места, регулярно докладывать о ходе восстановительных работ.

По информации заместителя генерального директора ПАО «МРСК Волги» — директора филиала Чувашэнерго Дмитрия Иванова, на предприятии введен режим повышенной готовности. На участках работают 49 аварийно-восстановительных бригад в составе 154 специалистов и 70 ед. техники.

Расчетное время завершения ремонтно-восстановительных работ — 20 часов 28 октября.