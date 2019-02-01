В Чебоксарах с помощью беспилотника ищут несанкционированные свалки

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В Чебоксарах провели очередной запуск беспилотного летательного аппарата для выявления несанкционированных свалок.

Сделали это специалисты Управления экологии Чебоксар и городского учреждения «Чебоксары-Телеком». В результате облета беспилотника получены высококачественные снимки, которые позволят выявить захламленные участки по 24 контрольным точкам: в оврагах, вдоль набережной Волги и малых рек Чебоксарка, Трусиха и Кувшинка.

Кстати, полеты беспилотника производятся регулярно и над всей территорией города, рассказывают в администрации Чебоксар. По мнению местных экологов, такие исследования помогают держать под контролем ситуацию с нелегальными свалками в столице республики.

 

Фото chgtrk.ru

Опубликовано: 25 октября 2019 г.


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