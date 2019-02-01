Следователи устанавливает обстоятельства гибели грудного ребенка в Канашском районе

В Канашском районе СУ СКР по Чувашии устанавливает обстоятельства гибели грудного ребенка.

Днем 22 октября правоохранители Канашского района получили сообщение о смерти в больнице месячного мальчика, госпитализированного туда со множественными ожогами, полученными им в результате локального возгорания постельных принадлежностей детской кроватки. Несмотря на принятые медиками меры, малыш скончался.

На место происшествия незамедлительно выехали следователи и следователи-криминалисты СУ СКР по Чувашии. Как следует из материалов проверки, ребенок в момент происшествия находился дома в одном из сельских населенных пунктов вместе с двухлетним братом. Их мать незадолго до этого пошла к односельчанке, проживающей по соседству. Вернувшись, она обнаружила возгорание в кроватке, взяла оттуда сына, сообщила о произошедшем в службу «03» и самостоятельно потушила огонь. Прибывшие сотрудники скорой помощи доставили пострадавшего малыша в больницу, но спасти его не удалось. Проверяются различные версии возникшего возгорания, в том числе в результате неосторожного обращения двухлетнего ребенка со спичками, которые оказались в доступных для него местах. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.