Осужден 23-летний виновник дорожного конфликта, угрожавший пневматическим пистолетом

Экипаж отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Чебоксары заметил на улице Энтузиастов две автомашины, между которыми двое мужчин мертвой хваткой вцепились друг в друга.

При полицейских, правда, драку автолюбители прекратили, но банальным этот дорожный конфликт назвать было точно нельзя.

По словам владельца «Фольксвагена», у водителя «Приоры» в машине был пистолет, которым тот вынудил его остановиться. Пассажирка иномарки сообщила стражам порядка, что они со знакомым выезжали со двора дома по улице Энтузиастов, когда сзади им стали сигналить из отечественного авто. По всей видимости, другому автолюбителю не понравилось, что иномарка перестроилась по ходу движения, хотя, как утверждают потерпевшие, все было в рамках установленных правил. Как бы то ни было, парень, управлявший «Ладой Приорой», «завелся» не на шутку — стал знаками вызывать водителя «Тигуана» на разговор.

«Разбираться» с каким-то ненормальным по всяким пустякам житель Московской области не собирался, но поравнявшись с кроссовером во второй раз, незнакомец нацелил на него пистолет.

«Я думала, меня трудно чем-то напугать, — рассказывает местная жительница, внезапно оказавшаяся на «линии огня», — но была в таком шоке, что вся вжалась в сиденье. Подумала, что если мужчина выстрелит, то попадет прежде всего в меня…»

Одной рукой целясь из пистолета в сторону соседней машины, другой крутя руль, взбешенный водитель все-таки вынудил «Фольксваген» остановиться. Автолюбители стали драться, пока к ним не подъехали патрульные. По пути в отделение полиции любитель «разборок» в духе девяностых, хотя застать их 23-летний чебоксарец никак не мог в силу своего возраста, заметно подрастерял свой «понтовский» дух. Пытался даже «порешать» вопрос с постовыми, чтобы «потерять по дороге» свой пневматический пистолет, в ответ те посоветовали ему «порешать» с потерпевшими.

Хотя оружие оказалось незаряженным, угрозу хозяин иномарки и его знакомая восприняли как абсолютно реальную — пистолет выглядел в точности как боевой «Макаров». По информации дознавателя отдела полиции № 5 столичного УМВД капитана полиции Елены Александровой, жителю Чебоксар было предъявлено обвинение в угрозе убийством и причинении тяжкого вреда здоровью в отношении двух лиц — целился он с той стороны, где сидела пассажирка кроссовера.

Судья судебного участка № 5 Московского района г. Чебоксары назначила молодому человеку наказание в виде 360 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.

Елена Петрова

Фото u24.ru