Пенсионерка из Алатырского района несколько дней плутала в лесу

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Не застав своей матери дома, приехавшая навестить ее дочь заподозрила неладное и вечером 18 октября позвонила в полицию.

Сотрудники отдела МВД России «Алатырский» выяснили, что примерная дата, когда 62-летнюю пенсионерку соседи видели в последний раз, — 14 октября.

По тревоге был поднят личный состав алатырской полиции. Искать пропавшую стражам порядка помогали представители администрации поселка, охотоведы и местные жители — всего полсотни человек.

Обнаружили женщину днем 19 октября в лесу примерно в полутора километрах от поселка Первомайский. Полицейские издалека заметили красный платок, в котором, по словам свидетелей, она ушла из дома. Судя по тому, что селянка была обессилена и почти не двигалась, она несколько дней провела в лесу без еды и воды. Медики срочно доставили ее в районную больницу. По данным МО МВД России «Алатырский», состояние жительницы Первомайского не внушает врачам опасений.

Опубликовано: 22 октября 2019 г.


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