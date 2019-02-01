Пенсионерка из Алатырского района несколько дней плутала в лесу

Не застав своей матери дома, приехавшая навестить ее дочь заподозрила неладное и вечером 18 октября позвонила в полицию.

Сотрудники отдела МВД России «Алатырский» выяснили, что примерная дата, когда 62-летнюю пенсионерку соседи видели в последний раз, — 14 октября.

По тревоге был поднят личный состав алатырской полиции. Искать пропавшую стражам порядка помогали представители администрации поселка, охотоведы и местные жители — всего полсотни человек.

Обнаружили женщину днем 19 октября в лесу примерно в полутора километрах от поселка Первомайский. Полицейские издалека заметили красный платок, в котором, по словам свидетелей, она ушла из дома. Судя по тому, что селянка была обессилена и почти не двигалась, она несколько дней провела в лесу без еды и воды. Медики срочно доставили ее в районную больницу. По данным МО МВД России «Алатырский», состояние жительницы Первомайского не внушает врачам опасений.