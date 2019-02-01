20 октября в эфире НТРК — спектакль «Наброски судьбы» в исполнении учеников чебоксарского лицея № 4

20 октября в 21:00 на Национальном телевидении в рамках фестиваля «Театральное Поволжье», состоится показ спектакля «Наброски судьбы» в исполнении учеников чебоксарского лицея № 4.

Напомним, с 1 октября т.г. во всех регионах Приволжского федерального округа впервые в России одновременно стартовал телевизионный показ школьных и студенческих спектаклей фестиваля «Театральное Приволжье».

28 дней в прайм-тайм на 14 региональных каналах ПФО идет показ спектаклей — лучших школьных и студенческих трупп, которые соревнуются в конкурсе.

6 октября на Национальном телевидении в рамках состоялся показ спектакля «Мой дедушка был вишней» Межвузовского студенческого театра «Абрикосовый сад» Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова.

Лицей № 4_2.jpgВидеоверсии всех спектаклей-конкурсантов можно посмотреть также на сайте проекта театральноеприволжье.рф. Проголосовать за лучшую постановку можно будет в ноябре 2019 года по бесплатному номеру 8 800 350-35-43. У каждого спектакля свой порядковый номер — от 1 до 14 у студенческих, от 15 до 28 у школьных.

Победители «Театрального Приволжья», занявшие первые места в своих категориях, получат по 200 тыс. рублей на постановку следующих спектаклей, за вторые места — по 140 тыс. рублей, за третьи — 100 тыс. рублей. Достойные призы будут вручены и лучшим актерам, режиссерам и участникам конкурса театральных афиш.

СПРАВОЧНО Напомним, В Год театра в России в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова реализуется новый общественный проект — окружной фестиваль «Театральное Приволжье». Окружной фестиваль «Театральное Приволжье» призван вовлечь молодежь в театральную среду для расширения ее культурного кругозора, формирования гуманистических и патриотических ценностей, создания новых стимулов для развития молодежного театрального искусства.

Фото obrazov.cap.ru