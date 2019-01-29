Чебоксары готовятся к Кубку России по женской вольной борьбе

На рабочем совещании в Минспорта Чувашии обсудили подготовку к Кубку России по женской вольной борьбе. Соревнования пройдут в Чебоксарах 22-23 ноября.

Открытый Кубок России по женской вольной борьбе на призы Главы республики Михаила Игнатьева проводится у нас шестой год подряд. Как и в предыдущие годы, турнир пройдет в ледовом дворце «Чебоксары Арена» в формате концертно-спортивного шоу. Помимо российских спортсменов, в соревнованиях ожидается участие сильнейших представительниц женской вольной борьбы из других стран мира. Как сообщил начальник отдела сборной команды России по женской вольной борьбе Александр Борзунов, федерация спортивной борьбы России направила приглашения для участия сборным командам Кубы, Азербайджана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана и Республики Беларусь.

На совещании был озвучен и график турнира. Поединки предварительного раунда во всех весовых категориях пройдут в первый день соревнований. Во второй день в утренней части программы будут разыграны бронзовые награды, а вечером состоятся финалы.