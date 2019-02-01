10 учеников новочебоксарской школы №17 заболели пневмонией

Автор: Алена ОленоваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В новочебоксарской школе № 17 сразу 10 учеников заболели пневмонией, возбудителем которой оказалась микоплазма. Все дети госпитализированы и лечатся в стационаре, а школу закрыли на карантин, для дезинфекции. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование, чтобы выявить источник инфекции.

По информации главного педиатра Чувашии Эльвиры Павловой, уже проведен осмотр всех школьников и педагогов. За теми, кто контактировал с больными, установлено наблюдение, новых случаев не зарегистрировано. Главный врач Новочебоксарского медицинского центра Владимир Степанов призвал соблюдать спокойствие и не паниковать: «Ситуация стандартная для осеннего периода, все заболевшие дети учатся в разных классах, только двое из одной семьи, поэтому говорить об очаговости нет причин».

Начинается микоплазменная пневмония как банальная простуда: насморк, кашель, небольшая температура. Поэтому ее сложно диагностировать на ранних этапах. Серьезное ухудшение наступает на 5-7 день. Но есть и хорошая новость — как правило, она легко поддается лечению.

Опубликовано: 18 октября 2019 г.


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