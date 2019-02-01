Пять видов продукции «Ядринмолоко» удостоились высшей награды

Очередное «золото» «Золотой осени»

Агропромышленная выставка «Золотая осень», которая традиционно прошла накануне празднования Дня работника сельского хозяйства России уже в 21-й раз, несомненно, остается самой масштабной и популярной выставкой достижений сельского хозяйства страны. В ней представляют свои экспозиции не только предприятия регионов Российской Федерации, но и зарубежных стран. А потому отрадно, что немало наград получила продукция чувашских производителей.

К примеру, «золотом» отмечены все пять видов продукции торговой марки «Наша Корова» ОАО «Ядринмолоко», которые компания представила на суд компетентного жюри. Высшую награду — золотые медали и дипломы Министерства сельского хозяйства России в этом году получили ряженка 4%, сметана 20%, молоко питьевое пастеризованное 3,2%, кефир, обогащенный бифидобактериями, «Бифидок» 2,5% и новинка — творог обезжиренный рассыпчатый в прозрачных пакетах.

Надо отметить, что для компании «Ядринмолоко» высокая оценка продукции стала традиционной. Более того, «пятерку» золотых медалей ядринцы с «Золотой осени» привозят уже третий год подряд, что подтверждает неизменность качества продукции предприятия, профессионализм его сотрудников. В компании уверены, что каждая продукция (а в ассортименте ОАО «Ядринмолоко» более 100 видов) может претендовать на самые высокие награды. Для изготовления продукции отменного качества здесь созданы все условия — современное производство, использование только натурального и проверенного сырья, строжайший лабораторный контроль на всех этапах производства.

От всей души ядринцы поздравляют коллег с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и желают благополучия, удачи и новых побед.

Анастасия Никитина

Фото: Продукция «Ядринмолоко» давно заслужила и доверие покупателей, и высокую оценку жюри и экспертов.