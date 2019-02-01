Чувашская полба — лучшая в России!

С 9 по 12 октября в Москве на ВДНХ проходила Российская агропромышленная выставка «Золотая осень», посвященная Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Продовольственный фонд Чувашской Республики наряду с ведущими чувашскими производителями пищевой продукции с гордостью представил свои полбяные крупы в коллективной экспозиции республики.

Программа выставки традиционно была насыщенной — подписывались перспективные соглашения, проводились профессиональные конкурсы среди предприятий агропромышленного комплекса. В одном из таких конкурсов «За производство высококачественной пищевой продукции» в номинации «крупы» принял участие и Продовольственный фонд. На конкурс были выставлены два образца крупы собственного производства — полбяной шлифованной и дробленой. Обе крупы удостоены золотой медали.

Стоит отметить, что отправленные на конкурс крупы — это свежевыработанный продукт из зерна полбы урожая 2019 года. Сырье, зерно полбы двузернянки, было закуплено у фермеров Батыревского района. В этом году полба уродилась знатная — зерновки крупные, хорошо выполненные. А значит, и крупа будет высокого качества.

…В XVIII веке полбу называли «черной икрой» среди злаков — настолько высока питательная ценность продукта. Сегодня волна популярности на пшеницу этого вида возвращается, в том числе и в страны Европы.

Продовольственный фонд Чувашской Республики приглашает местных жителей, клиентов предприятия за экологически чистой, чувашской полбяной крупой в наш торговый киоск по адресу: г. Чебоксары, ул. Николаева, 14а и в магазин Цивильского ХПП по адресу: Цивильский район, ст. Цивильск, ул. Станционная, д. 5.

Для здоровья и сытости Полба — это полудикая злаковая культура, относящаяся к роду пшеницы. Она также известна как спельта, эммер, двузернянка и камут. Главная особенность культуры — наличие пленчатого зерна и ломких колосков, которые вымолачивались вместе с колосковыми и цветочными чешуйками. Полба имеет богатый химический состав: белки, витамины, минералы, аминокислоты, моно-и дисахариды, жирные кислоты, в том числе и насыщенные, моно-и полиненасыщенные жирные кислоты. В состав крупы входят сложные углеводы, которые медленно всасываются организмом. При ее употреблении возникает чувство сытости на длительное время. Пищевые волокна способствуют снижению уровня «плохого» холестерина, регулируют баланс жирных кислот, помогают контролировать аппетит, улучшают микрофлору кишечника. В полбяной каше содержится около 30% клетчатки. Она нормализует работу пищеварительного тракта и ускоряет абсорбцию питательных элементов. Регулярное потребление полбы оказывает профилактическое действие при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.

Григорий Петров

Фото: Полба — не только вкусный, но и полезный продукт.