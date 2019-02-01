Завершается декада активной подписки

Осталось 3 дня до завершения Декады активной подписки. Поторопитесь до 20 октября оформить подписку на газету «Советская Чувашия» по сниженным ценам.

Напоминаем, что стоимость полугодовой подписки с доставкой на весь комплект издания составит 769,80 руб., для ветеранов ВОВ и инвалидов 1 и 2 групп — 654,72. «Четверговые» номера в Декаду вы сможете выписать всего за 357,06 руб., льготная категория граждан — за 318,06 руб.

По окончании Декады цена полугодовой подписки на весь комплект «Советской Чувашии» составит 892,92 руб., на четверговый выпуск 409,56 руб.

Подписаться на газеты и журналы со значительной скидкой можно в любом почтовом отделении связи или же, не выходя из дома, на сайте podpiska.pochta.ru.