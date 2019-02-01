Наградной «урожай» Ядринского мясокомбината Чувашпотребсоюза

Золото и серебро

Лучшая реклама любого товара — это его качество. Помня эту старую истину, на Ядринском мясокомбинате Чувашпотребсоюза всегда строго следят за качеством сырья и готовой продукции, подтверждая его наградами международных и всероссийских конкурсов. На днях копилка ядринских переработчиков пополнилась золотой и серебряной медалями XXI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019».

Золотой медалью конкурса в номинации «За производство высококачественной продукции» отмечены колбасы вареные «Молочная» и «Московская», а также национальное колбасное запеченное изделие «Шăртан Чувашский». Серебряная медаль вручена предприятию за колбасы полукопченые «Варшавская» и «Столичная особая». Продукция ведущего перерабатывающего предприятия потребительской кооперации Чувашской Республики была представлена в рамках экспозиции Чувашской Республики и вызвала живой интерес у посетителей, экспертов.

Ядринский мясокомбинат, который вот уже 25 лет радует покупателей качественной продукцией, производит более 150 наименований колбасных изделий, деликатесов и полуфабрикатов. Предприятие работает по замкнутому технологическому циклу: от забоя до реализации готовой продукции. В качестве сырья используется мясо с личных подсобных, коллективных, фермерских хозяйств республики. Каждая партия готовой продукции строго контролируется в собственной физико-химической лаборатории. За последние несколько лет в развитие материально-технической базы предприятия, улучшение качества продукции вложено более 70 миллионов рублей. И как результат — медали, дипломы самых различных профессиональных выставок и конкурсов. Ежегодно предприятие привозит медали с выставки «Золотая осень». Шăртан «Праздничный» в прошлом году вошел в сотню лучших товаров России. За большой вклад в развитие системы потребительской кооперации Ядринский мясокомбинат награжден орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России» 3-й степени.

Надежда Антонова