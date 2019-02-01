С наградой!

Указом Главы Чувашии от 11 октября 2019 года награждены Почетной грамотой Чувашской Республики Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения Чувашской Республики, Ильин Сергей Вячеславович — директор МБУ «Городская реклама».

Присвоены почетные звания:

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Богуславскому Георгию Леонидовичу — директору Чебоксарского городского детского парка имени космонавта А.Г. Николаева;

«Заслуженный работник образования Чувашской Республики» Жуковой Людмиле Митрофановне — директору средней общеобразовательной школы № 27, Николаевой Алине Николаевне — заместителю директора по учебно-воспитательной работе начальной общеобразовательной школы № 2, Удиной Татьяне Николаевне — директору Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содружество»;

«Заслуженный учитель Чувашской Республики» Сахрову Нежеметдину Садртдиновичу — преподавателю-организатору ОБЖ Урмаевской средней общеобразовательной школы Комсомольского района, Шабалкиной Анне Викторовне — заместителю директора средней общеобразовательной школы № 27;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Васильеву Владимиру Павловичу — заместителю директора по маркетингу и продажам АО «Строймаш», Владыкину Николаю Витальевичу — начальнику бюро классификационного оборудования, питателей и грохотов ООО «Конструкторское бюро «Эльбрус», Леонтьеву Геннадию Сергеевичу — начальнику отдела трудовой адаптации осужденных Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Марковой Оксане Гавриловне — главному экономисту управляющей компании «Атал»;

«Заслуженный работник транспорта Чувашской Республики» Золотаеву Валерию Николаевичу — водителю троллейбуса Чебоксарского троллейбусного управления, Павлову Альберту Петровичу — слесарю по ремонту подвижного состава Чебоксарского троллейбусного управления.

Знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления в Чувашской Республике» награждены Ананьева Рената Иосифовна — заместитель главы администрации района — начальник финансового отдела администрации Моргаушского района, Захаров Петр Ильич — глава Шимкусского сельского поселения Янтиковского района.