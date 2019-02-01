Большинство обращений в полицию связано с кражами с банковских карт

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

С начала года МВД по Чувашии зарегистрировано 25708 обращений граждан и юридических лиц, что на 900 обращений меньше, чем за тот же период прошлого года. 4583 обращения поступило в электронном виде через  интерактивную приемную официального сайта МВД по Чувашской Республике. 

Большинство из них — по фактам бесконтактных хищений средств с банковских карт и различных интернет-мошенничеств, в том числе обманов при покупках в онлайн-магазинах.

Жители Чувашии стали чаще проявлять активную гражданскую позицию, сообщая о случаях нарушения общественного порядка, нелегальной торговли алкоголем и установки игровых автоматов.

Зарегистрировано большое количество жалоб на неправильные расчеты задолженностей за коммунальные услуги.

На имя министра внутренних дел поступило 16 благодарственных писем, в которых граждане выражали признательность сотрудникам Госавтоинспекции, уголовного розыска и участковым уполномоченным полиции.

Опубликовано: 16 октября 2019 г.


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