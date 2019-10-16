В микрорайоне «Университетский-2» началось строительство новой дороги

В минувшую пятницу здесь уже заработала техника. Между тем на объекте прошло совещание под руководством главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова. Отметим, местные жители давно ждут нормальной дороги в своем микрорайоне. К слову, прежняя была сплошь усеяна ямами и колдобинами. Благодаря поддержке федерального центра и Главы Чувашии Михаила Игнатьева, активной позиции застройщика появилась возможность привлечь средства в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Общая протяженность дороги, строительство которой обойдется в 240 млн рублей, составит почти три километра. По словам Алексея Ладыкова, подрядчик взял на себя обязательство завершить основные работы до конца декабря и открыть движение. Полностью же дорогу построят к августу 2020 года. А пока автомобилистов ждут временные неудобства, на одних участках движение ограничат по одной полосе, на других — перекроют полностью. Въехать в микрорайон можно со стороны торгового центра «Питер» и улицы Мичмана Павлова.