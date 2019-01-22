В Чувашии успешно прошли испытания капустоуборочного комбайна

Ученые Чувашской государственной сельскохозяйственной академии изобрели устройство для механизированной уборки белокочанной капусты — многовариантный капустоуборочный комбайн. Агрегат разработала группа инженеров под руководством профессора вуза, доктора технических наук Сергея Алатырева. Недавно опытный образец прошел успешные испытания на капустных полях соседней Марий Эл.

Комбайн позволяет значительно ускорить и облегчить труд аграриев, рассказывают изобретатели. В век технического прогресса урожай капусты по-прежнему собирают дедовским способом: весь процесс — от срезки вилков до погрузки в кузов машины — происходит вручную. «В октябрьскую распутицу, бывает, в поле не выйдешь. Кочаны мокрые, тяжелые — по 3-4 кг каждый при хорошем урожае, попробуй поработать в таких условиях весь день. Так и пришла идея помочь сельским труженикам», — говорит профессор Сергей Алатырев.

Над техническим решением этой проблемы ученый-инженер работает уже несколько десятилетий. В 1980-90-х годах прошлого века, будучи аспирантом ленинградского научно-исследовательского института, разработал двухрядный капустоуборочный комбайн, его даже начали выпускать в Молдавии. Спустя время предложил его усовершенствованную версию — однорядный комбайн МКК-1. Опытный образец взяли в производство — в 2000-х годах на одном из чебоксарских заводов был налажен серийный выпуск капустоуборочного агрегата, с конвейера сошло порядка десяти машин. Чувашская техника трудилась на полях Челябинской и Вологодской областей, заинтересовались ей и в Беларуси.

Но совершенству нет предела. МКК-1 ученый снова подверг изменениям, преобразив в многовариантный комбайн для уборки капусты. Устройство представляет собой полунавесное оборудование на трактор и в зависимости от нужд и возможностей фермерских хозяйств, а также от агротехнических условий может грузить кочаны в кузов в трех вариантах: навалом, в отдельные контейнеры и методом бережной укладки.

Производительность труда капустного комбайна хорошая, отмечает Сергей Алатырев. За семичасовую рабочую смену агрегат способен собрать урожай с 1,5 га полей, это примерно два футбольных поля. Обслуживать технику могут от двух до шести человек в зависимости от варианта использования, а сама она достаточно проста в работе.

Пока новую капустную машину разработчики изготовили в одном экземпляре, а сразу же после тест-драйва в поле разобрали по узлам — комбайн продолжат совершенствовать. Ученые учтут все замечания, полученные в процессе испытаний, отладят механизмы, а после намерены запустить серийное производство — сейчас создатели комбайна готовят документы в Роспатент.

Трудом всей жизни называет капустоуборочный комбайн его автор, профессор Сергей Алатырев. Для своего главного детища чувашский инженер создал около 40 различных изобретений. Работа над машиной легла в основу сначала его кандидатской, а потом докторской диссертаций. А к процессу создания устройства со временем подключились и его дети. Сын Алексей и дочь Ирина пошли по стопам отца — продолжили разработки, защитили на тему комбайна кандидатские диссертации, работают в сельскохозяйственной академии доцентами. Все вместе, своими руками, они собрали первый экземпляр технической новинки.

К капустоуборочному комбайну уже проявили живой интерес марийские фермеры. В Марий Эл капуста — одна из ведущих сельскохозяйственных культур, и местных фермеров, несмотря на плохую погоду, в день испытаний новинки в поле было немало. «Кто-то даже в деловых костюмах пришел. Изучали, фотографировали, оценивали в деле, вставали к конвейеру — в общем, присматривались. Технически агрегат с уборкой справился, а ее качество соответствовало требованиям», — рассказал изобретатель.

С заказами, уверены разработчики, трудностей не возникнет. В техническом плане изобретение чувашских ученых более совершенно, чем у зарубежных производителей, и при этом гораздо доступнее по цене.

Фото academy21.ru: Уборка капусты — тяжелый труд. А «семейное» изобретение ученых Алатыревых поможет справиться с урожаем быстро и без потерь.