Каждый сотый клещ оказался переносчиком энцефалита

Иксоидные клещи в этом году впервые стали переносчиками вируса энцефалита, раньше в республике этой напасти не было: весь клещевой энцефалит был завозным.

Сотрудники лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Чувашии за сезон исследовали более двух тысяч насекомых, снятых с людей, и еще 120 – пойманных в природных условиях.

Результаты, скажем сразу, неутешительные. Один из ста, что присосались к людям, оказался переносчиком энцефалита, каждый шестой был заражен боррелиями. Среди тех, что на людей напасть не успели, зараженных оказалось в разы больше. Своих жертв насекомые находили в лесу, лесопарковых зонах, дачах, деревнях. Исключение составили детские лагеря отдыха.

Поэтому всем, кто покидает городскую квартиру часто, стоит подумать о прививке. Лучше ее делать за несколько месяцев до сезона активности клещей, чтобы сформировался иммунитет.

Так, медики считают, что первую вакцину надо колоть осенью, а вторую — через 5–7 месяцев, чтобы за две недели до выезда на природу организм был готов защищаться от инфекции.