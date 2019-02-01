Сборник сказок, монография и поэма из Чувашии вошли в ТОП-50

Об этом сообщает Ассоциация книгоиздателей России, проводившая нынче 28-й конкурс «Лучшие книги года».

На конкурс 153 издательства представили около 700 книг. Список лучших региональных изданий определялся на основании экспертных оценок. В результате таковыми стали книги 36 издательств из 27 регионов России.

В ТОП-50 вошли монография «Чувашская станковая живопись», уникальная книга «Нарспи» К.В. Иванова 2018 года издания и сборник произведений чувашского устного народного творчества «Золотая сумка», иллюстрированный заслуженным художником Российской Федерации Виктором Бритвиным.

Олег Филимонов, вице-президент Ассоциации книгоиздателей России: «…На сегодня наш конкурс — главный профессиональный масштабный смотр достижений, издательской культуры, новых инициатив, видового и полиграфического изобретательства, своеобразное мерило предъявления вкладов в отечественную книжную культуру».

Справка «СЧ»

Ассоциация была создана по инициативе издателей 17 апреля 1990 года. Сегодня она насчитывает более 200 членов из более чем 40 регионов страны. Нашу республику в ассоциации представляет Чувашское книжное издательство.

Валерий Львов