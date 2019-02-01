Дарья Спиридонова завоевала командное «серебро» на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Уроженка Чувашии Дарья Спиридонова стала серебряным призером чемпионата мира по спортивной гимнастике в командном многоборье.

Вместе с ней в командных соревнованиях выступали Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Анастасия Агафонова, Александра Щеколдина. По итогам четырех дисциплин (вольные упражнения, опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно) наши спортсменки получили 166,529 балла. Победу одержали американки (172,330), третьими стали итальянки (164,796).

На чемпионате мира, проходящем в эти дни в Германии, у Дарьи Спиридоновой будет шанс побороться и за личную медаль. Она вышла в финал в соревнованиях на брусьях, показав в квалификации второй результат.

Финалы в отдельных видах пройдут 12 и 13 октября, трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Фото www.cap.ru: «Я справилась с волнением и сделала все, что смогла», — сказала Дарья журналистам после церемонии награждения.