Финансирование дополнительного образования станет персонифицированным

В кружок – с сертификатом

Одиннадцатиклассница Катя Костина – личность разносторонняя. С четырех лет она занималась танцами в Центре детского творчества Калининского района чувашской столицы, а в четырнадцать решила попробовать себя в других направлениях. Сейчас среди посещаемых девушкой кружков – студия вокала, лидерское объединение и центр «100 затей», развивающий коммуникативные навыки… В этом году в нашей республике запустили систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, ребятам от 5 до 18 лет выделяются денежные сертификаты, которые можно потратить на кружки и секции. Свой сертификат оформила и Катя: будучи старше 14 лет, она сделала это самостоятельно, зарегистрировавшись на «Навигаторе дополнительного образования» и подав соответствующую заявку. «Это просто», – говорит школьница.

Не выходя из дома, оформила сертификат и выбрала занятия для своего девятилетнего сына Ирина Игнатьева. Мальчишка несколько лет танцует, занимается вокалом в том же Центре детского творчества, а в этом году он пожелал записаться в студию анимации. «Очень удобно, – рассказывает Ирина Николаевна, – можно выбрать кружки, сортируя их по возрасту и по направлениям».

О сертификате расскажут по телефону Предвидя большое количество вопросов, связанных с сертификатами, в Чебоксарах открыли «горячую линию». Звонки принимаются с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00 по телефонам: 8 (8352) 45-58-02 , 8 (8352) 45-17-94 .

Новая система дополнительного образования внедряется в Чувашии в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Теперь финансирование будет персонифицированным, объясняет начальник управления образования администрации города Чебоксары Дмитрий Захаров: если раньше средства выделялись напрямую учреждениям культуры, образования и спорта, то теперь деньги будут «идти вслед за ребенком». Достаточно, как и Катя, зайти на «Навигатор», зарегистрироваться в системе и получить уникальный номер, который будет закреплен за ребенком до совершеннолетия. За школьников младше 14 лет это могут сделать их родители. Один раз посетить выбранный кружок им все же придется – сертификат активируется при предоставлении необходимых документов (свидетельства о рождении, СНИЛС, ряда заявлений).

Поскольку 2019 год – пилотный, пока на чебоксарском портале представлены далеко не все городские объединения, говорит Захаров, но со временем здесь появятся и школьные, детсадовские кружки, и коммерческие секции. К тому же сертификаты должны сделать дополнительные занятия более доступными. Не востребованные у ребят могут исчезнуть, а в популярных объединениях возможно появление новых групп. Таким образом, лучшие учреждения и педагоги получат дополнительное финансирование.

Цифра 104 организации допобразования работают в Чувашии, в том числе 44 – в сфере культуры и искусства, 28 – спорта, 32 – образования

Еще один эффект, которого ждут от внедрения новой системы, – увеличение охвата детей, занятых дополнительным образованием. К 2020 году в Чувашии данный показатель должен составить не менее 70–75% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Роста ждут и в Чебоксарах, где в кружках уже заняты около 80% ребят.

Самим же школьникам важно другое: к примеру, юные жители Новочебоксарска вполне могут «принести» свой сертификат в чебоксарские секции. Девчонки и мальчишки вольны и передумать: чтобы перейти в новый кружок, достаточно написать в старом заявление на отчисление, за ребенком сохранится сертификат с остатком средств.

Что касается суммы сертификата, то пока на четыре месяца (с сентября по декабрь) чебоксарским ребятам выделяется 1370 рублей. Эти деньги нельзя передать другому лицу или обналичить, только использовать для оплаты кружков. Семьи с двумя и более детьми получают такой сертификат на каждого ребенка.

«Конечно, в новой системе есть свои сложности, ведь пока идет ее тестирование», – говорит заместитель директора по учебной работе Дома творчества Калининского района Чебоксар Надежда Леонтьева. В ее учреждении, конечно же, ждут прихода новых ребят, но пока с сертификатами сюда обращаются только прежние воспитанники. Зато использование системы облегчает Дому творчества систему учета – больше не нужно запрашивать у каждого педагога списки, как на ладони видны все дети, зарегистрированные в том или ином объединении. Сразу видно и самые популярные кружки: сегодня это танцевальные, вокальные, объединения, прикладное творчество и шахматы.

Система персональных сертификатов для детей заработала и на остальной территории Чувашии. Правда, сумма средств на нем в городах и районах республики разнится и зависит от объема средств, направляемых на дополнительное образование в соответствии с социально-экономическими условиями и особенностями муниципалитета. Цифра складывается из нескольких факторов, в том числе уровень зарплаты педагогов, стоимость средств обучения, коммунальных платежей… Разброс достаточно большой: от 500 рублей на срок до 31 декабря 2019 года в Алатырском районе до 8850 рублей в Шумерлинском районе.

«Персонифицированное финансирование – это не переход на платное образование, это гарантия государства на получение ребенком доступного дополнительного образования», – подчеркивают в Министерстве образования республики. Ну а родители ребят пока относятся к нововведению настороженно: если сегодня сосуществуют вместе две системы (новая, с сертификатами, и старая, с муниципальным заданием), то, что будет в перспективе, им пока неясно.