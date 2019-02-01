Движение по Сугутскому мосту в Чебоксарах откроют в октябре

По Сугутскому мосту в Чебоксарах скоро можно будет проехать без утомительных пробок. Первый этап его ремонта вступил, наконец, в завершающую фазу. На этой неделе фирма-подрядчик приступила к укладке финишного слоя из щебеночно-мастичного асфальта.

Как сообщают в управлении ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации Чебоксар, за время ремонта на мосту выполнена гидроизоляция сооружения, уложены в кабель-каналы надземные коммуникации, проведена замена дорожной «одежды» моста: вместо асфальтобетонного покрытия уложен 6-сантиметровый слой литого асфальта, способного выдерживать большие деформационные растяжения и устойчивого к температурным перепадам.

«В конце октября планируем открыть движение на Сугутском мосту», написал в своем Инстаграме глава администрации города Алексей Ладыков. После этого дорожные работы прервутся на зиму. А весной следующего года начнется ремонт левой стороны моста. Завершиться по плану он должен в сентябре 2020-го.

Фото www.cap.ru: Ремонт Сугутского моста, построенного 38 лет назад, выполняется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Общая стоимость ремонта, с учетом двух этапов — 181,1 млн. рублей.