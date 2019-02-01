Встреча в Кремле

Судьбы разные, память одна

…Фотокарточка эта широко известна, и в музеях она называется «Прием М.И. Калининым чувашской делегации 26 сентября 1933 года». Об этом приеме тогда писали газеты «Правда», «Известия», «Коммунар», «Канаш», «Красная Чувашия». Но я впервые увидел эту фотографию в музее Калинина в Москве в 1964 году и узнал на снимке несколько человек. Хотел выяснить имена остальных, но сотрудники музея их не знали. Хотя они сами были заинтересованы «оживить» фото — указать фамилии изображенных на нем людей.

Начал поиски. Из Алма-Атинской области получил письмо от Владимира Васильевича Табакова: «Нас на встрече было 5 председателей колхозов: вурнарский Коротков, ишакский Смирнов, шыгырданский Ахсянов, красночетайский председатель колхоза «Красная заря» и я — Табаков из Ковалей Урмарского района».

На шести страницах убористым почерком Владимир Табаков поведал о колхозе и своей судьбе.

«Когда меня, бригадира, выбрали председателем, в колхозе имелось 4 телеги на 12 рабочих лошадей. Я срочно выехал в Шумерлю и заказал в «Ширпотреблес» 120 станов, из них смастерили 12 телег, на уборку выехали на 16 подводах. Это здорово выручило нас… После 1935 года начальником политотдела МТС поставили Новикова, который выгонял молотить при дожде и кричал, чтобы не смели срывать план. Влажное зерно пришлось отправить в Урмары, а там наш хлеб не приняли. 23 подводы хлеба потом неделю пришлось лопатить и сушить». Через четыре дня Новиков снова напал на Табакова, заставляя убирать мокрый хлеб. Председатель возразил ему, сказал, что тот не понимает в хлебоуборке, и послал подальше.

Колхоз план госпоставки выполнил досрочно. Но упрямого председателя обвинили в порче соломы и предложили сдать хозяйство. С тех пор Владимир Табаков работал техноруком на Дальнем Востоке, получал на руки 700 рублей (которых в колхозе никто в глаза не видел). В 1940 году вернулся в родные края, его вновь выбрали председателем, а в 1942 году отправился на фронт, прошел через фашистский плен…

Об этом и первом тракторе в Ковалях газета «Молодой коммунист» опубликовала статью «Жизнь как жизнь» (8 октября 1966 года). Жизнь у всех членов делегации, запечатленных на фото, оказалась исключительно самоотверженной и трагичной.Первым слева на снимке сидит секретарь Канашского горкома, заместитель наркомзема ЧАССР Матвей Григорьевич Григорьев, человек честнейшей души, а его в 1939 году репрессировали и расстреляли. Имени его нет ни в Чувашской энциклопедии, ни в Моргаушской. Спасибо краеведам Валериану Ильдеру из Канашского района и Нине Долговой из Ядрина — в их районных энциклопедиях ему воздана должная честь.

Из истории В гостях у всесоюзного старосты «В 1933–1935 годах в Москву приезжали многочисленные делегации колхозников. Многие из них побывали у М.И. Калинина. За эти годы Михаил Иванович принял более 50 делегаций из разных республик и областей страны. С большим радушием, сердечной теплотой принимал он у себя в Кремле посланцев колхозов». (М.И. Калинин. Краткая биография. М., 1980. С. 226)

Не оказалось ни одного из трех участников этой встречи и в энциклопедии Чебоксарского района, хотя материалы были готовы. Считаю, что имена Степана Григорьева — старшего агронома Чебоксарского района, кавалера нескольких орденов, долго работавшего в Министерстве сельского хозяйства республики, Марии Фоминой — шинерпосинской труженицы, и Кузьмы Смирнова — славного довоенного и послевоенного председателя непременно должны остаться в истории района. Не потому, что пили чай с Калининым, а за героический труд и беззаветную службу Отечеству…

Фамилию красночетайского председателя колхоза «Красная заря», на которого указал В.В. Табаков, выяснить не удалось. В деревнях Карк-Сирма, Лесная, Жукино с 1928 года колхозом «Красное знамя» руководил А.А. Горланов, в Мижеркасах в 1929 году организовался колхоз «Красная звезда». Были в районе колхозы «красных партизан», «маяков», «островов», но о «Красной заре» не замолвил никто…

В ходе поисков узнал, что был еще шестой организатор коллективных артелей — председатель колхоза «Пролетарий» Кувакинского (нынче Алатырского) района Николай Михайлович Прытченков, который затем работал председателем Кувакинского и Козловского райисполкомов. Его биография есть в энциклопедии Козловского района, изданной в 2014 году.

Я не раз бывал в прославленном колхозе Евтихия Андреева в Моргаушском районе, и не мог не поинтересоваться в Шептаках судьбой бригадира артели «Знамя труда» Александра Ивановича Иванова, 1881 года рождения, участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки и правительственного приема в Москве. Больной, но двужильный бригадир умер 9 мая 1945 года, услышав, наконец, долгожданную весть о Победе. Как будто всю жизнь он трудился и боролся ради этой минуты! Рассказывал о довоенных колхозных годах первый председатель колхоза Артемий Константинович Музыков и много хорошего вспоминал об Александре Иванове и председателе сельсовета Морозе — Кузьме Васильевиче Морозове, авторитет которого в округе был непререкаемым: «Его боялись, но уважали». Скорее всего, Мороз раскулачивание (время было жестокое!) все-таки вел не без рассудка.

Секретарь исполкома Чкаловского сельского совета, не расшифровавший свою подпись, сообщил: «Сидит в первом ряду справа второй Ахсянов Зинат Садыкович, 1897 года рождения, бывший председатель колхоза «Звезда» с. Чкаловское (тогдашнее Шыгырдан). Нынче он персональный пенсионер, здоровья хорошего, активно помогает в общественной работе села и колхоза…» Позднее получил письмо от самого Зината Садыковича. Он писал, что в составе делегации из 15 человек были три женщины. О женщине на первом плане, о которой я спрашивал, указал, что это М. Фомина из деревни Кивcурткасси. Но Зинат Садыкович ошибся — на самом деле она стоит между Прытченковым и Мокеевым.

О Фоминой подробно написал ее односельчанин, главный бухгалтер колхоза «Гвардеец» Николай Давыдов. «Отмеченная женщина на фото действительно овощевод колхоза «ХI лет Чувашии» Фомина Мария Фоминична, 1898 года рождения, нынче член колхоза «Гвардеец». С 1933 по 1940 год работала заведующей животноводческой фермой, в 1940 году ее избрали председателем Шинерпосинского сельсовета. Была членом райкома и обкома партии. С 1959 года, после болезни, работает охранником молочно-товарной фермы. Работает аккуратно, добросовестно. Намеревается посетить редакцию, помнит почти всех на фотокарточке. Живет она в Кивсерткасах Чебоксарского района», — сообщил Николай Давыдович.

Вскоре Мария Фоминична пришла, рассказала о встрече со всесоюзным старостой. «К Калинину повели солдаты. Стол накрыт, чай поставлен, виноградные гроздья, пакеты с печеньем. Мужчины чаевничали, наша доля так и осталась на столе нетронутой. Очень разговорчив Михаил Иванович, будто соседский старик. Беседует спокойно, расспрашивает. «Ссоритесь, наверное, ругаетесь, время такое трудное», — говорит. Никонова отвечает, что живем неплохо, да вот старики все норовят жить по-старому… До краевого города Горького из Чебоксар нас провожали на подводе, а домой до Цивильска вернулись на грузовике».

Охотно откликнулся из Канашского района краевед Николай Родионов: «Уроженец села Атнашево Иван Исаев рассказал, как он работал председателем колхоза в то время, когда Анастасия Никоновна Никонова была председателем сельского совета. Была она женщиной одаренной и деловой, удостоилась поехать на встречу с Калининым. О встрече со всесоюзным старостой и о Москве рассказала на сельском собрании. От непосильных трудов и горя заболела и после войны умерла в Казани. Дочь ее Лиза работала в Чебоксарах главным бухгалтером в государственном банке. В настоящее время трудится в Москве в Центросоюзе».

На восьми страницах написал о своей встрече с М.И. Калининым бывший председатель колхоза, участник войны, кавалер медалей и орденов, гвардии старшина Кузьма Смирнов (1904-1968). «Расспрашивать Михаил Иванович начал с меня. Я замешкался, сразу не смог начать рассказ. «Время идет, Кузьма Афанасьевич», — сказал еще раз Михаил Иванович. «Что Вы хотите узнать, Михаил Иванович? — спросил я. «Хочу знать, каким образом ваш колхоз добился высоких урожаев?»

Отвечая, Смирнов подробно описывал колхозную жизнь за 1930-1933 годы. Повествовал об агроучастке, орошении, семенах, яровизации, навозе и удобрениях. Упоминал он про церковь и икону Николая Чудотворца, о больнице, почте, клубе, библиотеке, электростанции и исключительно дружной работе всех до единого сельчан. Всесоюзный староста спросил, нужна ли его колхозу какая-нибудь помощь? «Машин побольше надо, машин!»

«Колхоз ваш все государственные планы и обязательства выполняет досрочно и полностью, — сказал Калинин. — За это примите премию — автомобиль «ГАЗ АА», двигатель в 25 лошадиных сил, три молотилки, три сеялки, три жнейки, одну сложную молотилку с двигателем, одну полусложную молотилку, кинопередвижку для клуба, для правления барометр…» И накинул на меня шерстяной костюм и в руки дал пачку денег в 300 рублей.

Прощаясь, Михаил Иванович всем пожелал успехов и добра, чувашскому народу передал салам. Это он сказал по-чувашски. По моей просьбе сфотографировались, и он тепло проводил нас на обед в Кремлевскую столовую».

Женщина на переднем плане так и осталась неизвестной. Полагают, что она из Батыревского или Яльчикского района. Наверное, в архивах имеется полный список лиц, включенных в делегацию к Калинину, но нашим историкам он на глаза так и не попался. Может, в Чувашском краеведческом музее, куда я сдавал материалы, нашли такую информацию?

Виталий Станьял

На снимке

Слева направо сидят: 1. Григорьев Матвей Григорьевич, заместитель наркомзема ЧАССР. 2. Иванов Александр Иванович, бригадир колхоза «Знамя труда» Татаркасинского (нынче Моргаушского) района. 3. Председатель Президиума ЦИК СССР М.И. Калинин. 4. Никитин Александр Никитович, председатель ЦИК ЧАССР. 5. Никонова Анастасия Никоновна, председатель Атнашского сельского совета Канашского района. 6. Ахсянов Зинат Садыкович, председатель колхоза «Звезда» села Шыгырдан (нынче Батыревского района). 7. Табаков Владимир Васильевич, председатель колхоза села Ковали Урмарского района.

Стоят: 8. Григорьев Степан Григорьевич, агроном Чебоксарского района. 9. … председатель колхоза из Красночетайского района. 10. Смирнов Кузьма Афанасьевич, председатель Ишакского колхоза им. Сталина Ишлейского (нынче Чебоксарского) района. 11. Коротков Сергей Ксенофонтович, председатель Кольцовского колхоза им. Сталина Вурнарского района. 12. Алексеев Тихон Данилович, консультант Чувашского представительства при ВЦИК, видный общественно-государственный деятель. 13. Степанов Филипп Степанович, начальник политотдела Вурнарской МТС. 14. Прытченков Н.М., председатель колхоза «Пролетарий» Кувакинского (нынче Алатырского) района. 15. Фомина Мария Фоминична, овощевод колхоза «ХI лет Чувашии» Чебоксарского района. 16. Мокеев Матвей Васильевич, представитель ЧАССР при ЦИК РСФСР, видный общественно-государственный деятель.

17. (первая на переднем крае) – нужно установить.