Молоды душой

В Международный день пожилых людей, 1 октября, в актовом зале Национальной библиотеки Чувашии Глава республики Михаил Игнатьев встретился с видными представителями старшего поколения. За одним столом собрались люди, имена которых знает вся республика: Вера Кузьмина, Юрий Семендер, Ревель Федоров, Валерий Львов, Петр Ивантаев, Валентина Теллина, Анна Арсеева, Владимир Жебит, Вера Морозова, Года Нудельман, Ирина Сорокина…

Открывая встречу, Михаил Игнатьев поздравил ветеранов с Международным днем пожилых людей. Глава Чувашии рассказал о государственной политике Чувашии, которая всегда была направлена на поддержку ветеранов, людей старшего возраста, пенсионеров. В республике разработан комплекс мер по улучшению положения и качества жизни пожилых людей, повышению степени их социальной защищенности.

— Вы молоды душой, полны идей, — отметил Михаил Васильевич. — Нам всегда полезен ваш опыт. Не зря мы создали при Главе Чувашской Республики Совет старейшин. Благодаря вам удается избежать многих ошибок и, опираясь на ваш опыт, мы принимаем своевременные решения, которые помогают дальнейшему развитию республики.

В свою очередь член Совета старейшин при Главе Чувашии Петр Ивантаев высказал слова одобрения деятельности руководства республики по социальной поддержке, повышению качества медицинского и социального обслуживания пожилых людей.

Вице-премьер — министр здравоохранения Владимир Викторов рассказал, что за последние годы в республике немало сделано для модернизации системы здравоохранения — обновляются ФАПы, ведется ремонт поликлиник и больниц, закупается новое оборудование. В Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн создан гериатрический центр. В 2019 году в рамках регионального проекта «Старшее поколение» в медицинских организациях по межтерриториальному принципу будет дополнительно организовано 45 мест. Благодаря целенаправленной работе в Чувашии значительно выросло количество долгожителей: 85-летний рубеж перешагнули уже более 18 тыс. жителей, 100-летний юбилей отметили около 100 человек.

Участники встречи отметили, что такие мероприятия нужно проводить чаще. Вместе с ветеранами приглашать на них молодежь, чтобы у людей старшего возраста было больше возможностей передать свой бесценный опыт молодому поколению.

После общения за круглым столом гости посетили развернутую в одном из залов библиотеки выставку, посвященную народному поэту Чувашии Геннадию Айги. Экскурсоводы рассказали ветеранам, что сотрудники библиотеки кропотливо собирают и систематизируют информацию о поэте. Сейчас в фондах находятся книги поэта, изданные на 26 языках, публикации о его творчестве, фотографии, архивные и другие материалы из коллекции «Айгиана».

Михаил Игнатьев отметил, что в преддверии празднования 100-летнего юбилея автономии Чувашии издание большой монографии, посвященной жизни и творчеству прославленного сына чувашского народа Геннадия Айги, стало бы подарком для всех жителей и гостей республики.

Владимир Рудаков