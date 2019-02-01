В Комсомольском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

Новый модульный фельдшерско-акушерский пункт открылся в деревне Полевые Инели Комсомольского района.

Оснащенный всеми необходимыми кабинетами, помещениями и оборудованием ФАП позволит создать современные условия для получения быстрой и качественной первичной медпомощи жителям не только этой деревни, но и соседней — Полевой Сундырь. Пункт прикреплен к участку участкового врача-терапевта.

Как отмечалось на церемонии открытия ФАПа с участием замминистра здравоохранения республики Владимира Дубова, главы администрации района Александра Осипова, депутата Госсовета Чувашии Петра Краснова, пункт открыт рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». В 2019 году в Чувашии предусмотрено обновить 26 ФАПов, сообщает пресс-служба районной администрации.

Для обеспечения шаговой доступности доврачебной медицинской помощи с 2013 года построено и введено в эксплуатацию 180 ФАПов.