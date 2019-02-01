3,5 млн рублей чебоксарца испарились вместе с брокером-невидимкой

Решив приумножить свои сбережения на виртуальной бирже, чебоксарец потерял более трех миллионов рублей.

Предложение заработать и приумножить свой капитал на популярной интернет-бирже, поступившее по телефону от ее работника, не сразу заинтересовало жителя Чебоксар. Однако, прочитав несколько хвалебных отзывов в Интернете, он все же согласился и внес 30 тысяч рублей за регистрацию на виртуальной торговой площадке.

По словам сотрудников управления уголовного розыска МВД по Чувашии, сам потерпевший не распоряжался своими средствами, все операции проводил брокер, с которым он общался только по Интернету. Более того, в ходе переписки брокер постоянно предлагал увеличивать сумму вложений. В течение месяца несколькими переводами мужчина перечислил на виртуальный кошелек более миллиона рублей. Затем, поддавшись на уговоры брокера, он обменял рублевый вклад на криптовалюту. Когда же виртуальные деньги по курсу интернет-торгов стали равны почти 5 миллионам рублей, чебоксарец захотел их обналичить.

Но это оказалось совсем непросто: возможность снятия средств «в абсолютно любое время и без каких бы то ни было ограничений», указанная на сайте интернет-биржи, в реальности обросла массой трудностей. Для начала чебоксарцу велели оплатить 30-процентный налог, якобы обязательный по закону страны, где зарегистрирована фирма. А затем и вовсе потребовали оплатить страховку. В итоге мужчина перечислил на различные счета еще полтора миллиона рублей. Таким образом предложение волшебным образом легко и быстро заработать миллионы на виртуальной бирже обернулось для 39-летнего мужчины потерей трех с половиной миллионов рублей.

Сейчас полицейские устанавливают личности злоумышленников. Возбуждено уголовное дело. Заместитель председателя Общественного совета при МВД по Чувашии Дмитрий Прокошенков уверен, что прежде чем вкладывать деньги в подобные сферы, нужно очень хорошо взвесить все возможные риски. «Как минимум нужно обладать специальными знаниями в этой области», — приводит его мнение пресс-служба МВД. А лучше вообще не ввязываться в сомнительные финансовые сделки.