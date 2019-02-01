Волонтеры-медики против сосудистых катастроф

Всемирный день сердца (он отмечается 29 сентября) в этом году проходит при активном участии волонтеров-медиков. Специально к этому дню они запустили акцию «Оберегая сердца», которая носит просветительский характер.

Значительно снизить смертность и увеличить продолжительность здоровой жизни можно за счет предотвращения сосудистых катастроф, как называют инсульты и инфаркты. И здесь важную роль играет информированность человека о том, что для этого он может сделать сам.

К сожалению, многие люди просто не знают о том, что у них давно уже повышено артериальное давление, которое требует коррекции. Это хроническое заболевание часто проходит без симптомов, и человек не подозревает, что в его организме копятся проблемы, которые в один далеко не прекрасный момент могут «рвануть». И случится инфаркт или инсульт, после которых придется долго и серьезно лечиться.

Но если зрелых людей довольно сложно убедить поменять уже сложившийся малоподвижный образ жизни, изменить питание на более рациональное, то молодежь легко может внести в свою жизнь поправки с оглядкой на здоровье. Почему-то до сих пор считается, что не к лицу молодому парню или студентке-отличнице следить за своим давлением и холестерином, однако практика показывает, что начинать заботиться о себе нужно как можно раньше. К тому же мы то и дело слышим печальные известия о том, что инфаркты «помолодели» и случаются даже у здоровых, на первый взгляд, людей.

Именно поэтому медики-волонтеры стараются сделать так, чтобы узнать об этих вещах можно было еще на школьной или студенческой скамье. Ведь знания, полученные в юности, остаются на всю жизнь. Во время акции «Оберегая сердца», которая началась 25 и закончится 29 сентября, волонтеры-медики проводят открытые уроки для школьников, брейн-ринги и лекции для студентов республики, чтобы у них возникло понимание того, как можно помочь сердцу и соответственно всему организму работать без перебоев. Жизнь по поговорке «береги здоровье смолоду» — хороший вариант избежать инфаркта в работоспособном возрасте.

Главное, уверяют волонтеры, — это не рассказывать страшилки, пугая молодых людей инвалидностью, а говорить, что надо делать, чтобы сосуды не страдали от слишком жирной или сладкой пищи, не было лишнего веса, мышцы находились в тонусе, а нагрузки и стрессы не оказывали губительного воздействия. Именно поэтому медики из отряда волонтеров вот уже третий день интересно рассказывают, как можно продлить здоровую молодость, как заметить признаки инсульта или инфаркта и помочь старшим.

В новочебоксарской школе № 9 старшеклассники под руководством волонтеров-медиков прошли целый квест, во время которого учились измерять артериальное давление, разбирали, сколько калорий и из каких продуктов нужно получать ежедневно, чтобы не заработать сахарный диабет или ожирение, выясняли, на самом ли деле занятия физкультурой помогают чувствовать себя лучше и снижают риск заболеваний. Оказывается, подросткам было любопытно узнать, что здоровый образ жизни — это не скучно, и нужен он не только пожилым людям. И есть большая вероятность, что с возрастом полученные знания у ребят перейдут из теоретической плоскости в практическую.

Соорганизаторами акции «Оберегая сердца» выступают Минздрав России и Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии.

Вера Осипова