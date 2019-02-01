Случайно попавшая на фото в газету девушка отсудила 16 тысяч рублей

Не совсем обычное, но весьма поучительное дело рассмотрел Московский районный суд Чебоксар

Суть иска жительницы Чувашии Полины в том, что в одной из газет, выходящей в республике, была размещена реклама открытия нового магазина. И на переднем плане оказалась фотография Полины, хотя она не давала на это согласия. Да, впрочем, никто ее об этом и не спрашивал. Между тем девушка никакого отношения к открытию этого магазина не имеет и в публичных мероприятиях, связанных с его открытием, участия не принимала.

В общем, Полина обратилась в суд и потребовала, чтобы учредитель газеты (ООО) и индивидуальный предприниматель — собственник магазина, в интересах которого и была размещена реклама с фотографическим изображением девушки, компенсировали причиненный ей моральный вред в размере 10 тысяч рублей. И при этом ссылалась на ст. 152.1, ст. 152.2 Гражданского кодекса о защите права на охрану изображения гражданина и его частной жизни.

В части исковых требований к учредителю газеты суд прекратил производство по делу в связи с утверждением мирового соглашения. В итоге моральный вред по решению суда компенсирует рекламодатель. Кроме того, истица также просила взыскать с него в деньгах упущенную выгоду за использование ее изображения в качестве фотомодели в рекламных целях — 6 тысяч рублей за час работы. В подтверждение расценок представила распечатки с сайтов. Согласно им стоимость часа работы фотомодели составляет от 751 до 14072 рублей (средняя цена).

Возражений со стороны ответчика не было, и суд удовлетворил и это требование заявительницы, взыскав с рекламодателя шесть тысяч рублей. Решение вступило в законную силу. Думается, эта история станет уроком для тех, кто без разрешения гражданина использует его фотографии в коммерческих целях. Если, конечно, деньги не лишние…