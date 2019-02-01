Национальное телевидение Чувашии начинает трансляцию конкурсных спектаклей

В эфире – «Театральное Приволжье»

В Приволжском федеральном округе продолжается реализация общественного проекта «Театральное Приволжье», который проводится в Год театра по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Региональный этап фестиваля длился с конца марта, больше четырех месяцев, когда определялись победители в регионах округа и создавались видеоверсии спектаклей-победителей. А уже с начала августа стартовал окружной этап с прокатом видеоверсий и публикациями в Интернете.

С 1 октября трансляцию фестивальных спектаклей студенческих и школьных театральных коллективов начинает Национальная телерадиокомпания Чувашии. Телезрителям представят 28 лучших постановок Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Пензенской и Саратовской областей. Трансляции будут вестись 28 дней в 21.00 по московскому времени.

Видеоверсии спектаклей можно будет также посмотреть на сайте проекта http://театральноеприволжье.рф. А оценить мастерство юных актеров и проголосовать за лучшую постановку смогут все желающие с помощью смс-голосования, которое будет проведено в ноябре.

В декабре лучшие из них получат награды. За первое место предусмотрен грант 200 тысяч рублей на постановку нового спектакля, за второе — 140 тысяч, за третье — 100 тысяч. Для финалистов предусмотрены и призы в номинациях: лучшая режиссерская работа, лучшая актриса и лучший актер.

Напомним, в Чувашии в региональном этапе среди школьников победителем признана студия сценического искусства чебоксарского лицея № 4 со спектаклем «Наброски судьбы». А среди студентов – межвузовский студенческий театр ЧувГУ имени И.Н. Ульянова «Абрикосовый сад» с постановкой «Мой дедушка был вишней».