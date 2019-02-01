Национальное телевидение Чувашии начинает трансляцию конкурсных спектаклей

В эфире – «Театральное Приволжье»
В Приволжском федеральном округе продолжается реализация общественного проекта «Театральное Приволжье», который проводится в Год театра по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. Региональный этап фестиваля длился с конца марта, больше четырех месяцев, когда определялись победители в регионах округа и создавались видеоверсии спектаклей-победителей. А уже с начала августа стартовал окружной этап с прокатом видеоверсий и публикациями в Интернете.
С 1 октября трансляцию фестивальных спектаклей студенческих и школьных театральных коллективов начинает Национальная телерадиокомпания Чувашии. Телезрителям представят 28 лучших постановок Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Пензенской и Саратовской областей. Трансляции будут вестись 28 дней в 21.00 по московскому времени.
Видеоверсии спектаклей можно будет также посмотреть на сайте проекта http://театральноеприволжье.рф. А оценить мастерство юных актеров и проголосовать за лучшую постановку смогут все желающие с помощью смс-голосования, которое будет проведено в ноябре.
В декабре лучшие из них получат награды. За первое место предусмотрен грант 200 тысяч рублей на постановку нового спектакля, за второе — 140 тысяч, за третье — 100 тысяч. Для финалистов предусмотрены и призы в номинациях: лучшая режиссерская работа, лучшая актриса и лучший актер.
Напомним, в Чувашии в региональном этапе среди школьников победителем признана студия сценического искусства чебоксарского лицея № 4 со спектаклем «Наброски судьбы». А среди студентов – межвузовский студенческий театр ЧувГУ имени И.Н. Ульянова «Абрикосовый сад» с постановкой «Мой дедушка был вишней».
Кстати
В программу первой недели показа спектаклей-победителей региональных этапов фестиваля «Театральное Приволжье» на Национальном телевидении вошли постановки «Озорная молодость» (Башкортостан), «Мой бедный Марат» (Марий Эл), «Лекарь поневоле» (Мордовия), «Парковка» (Татарстан), «С любимыми не расставайтесь» (Удмуртия), «Мой дедушка был вишней» (Чувашия) и «Признание» (Пермь).
Еще один спектакль из Чувашии, «Наброски судьбы»,будет транслироваться 20 октября.