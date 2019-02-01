Спектакли фестиваля «Театральное Приволжье» покажут в прямом эфире

Фестиваль откроется 1 октября 2019 года. Зрители увидят 28 лучших постановок студенческих и школьных театральных коллективов из Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Марий Эл, Мордовии, Удмуртии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Пензенской и Саратовской областей.

В течение 28 дней в 21:00 по московскому времени Национальная телерадиокомпания Чувашии будет вести трансляцию спектаклей-победителей региональных этапов.

Кроме того, видеоверсии спектаклей будут доступны на сайте http://театральноеприволжье.рф.

Победителей выберут по результатам смс-голосования, которое пройдет в ноябре. Вручение ценных наград состоится в декабре. Победителей ждут гранты на постановку нового спектакля в размере 200 тысяч рублей — за первое место, 140 тысяч — за второе и 100 тысяч за третье. Также отдельно отметят лучшую режиссерскую работу, лучших актрису и актера.

В Чувашии в республиканском региональном этапе среди школьных театральных студий лучшей признаны ученики лицея №4 со спектаклем «Наброски судьбы», а среди студентов — межвузовский студенческий театр ЧГУ им. И.Н.Ульянова «Абрикосовый сад» с постановкой «Мой дедушка был вишней».

Справочно: Проект реализуется по инициативе полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и призван вовлечь молодежь в театральную среду для расширения ее культурного кругозора, формирования гуманистических и патриотических ценностей, создания новых стимулов для развития молодежного театрального искусства.

Фото: Сцена из спектакля «Мой дедушка был вишней»