«Деньги на дороге не валяются?»

Под таким заголовком в номере газеты от 23 ноября 2018 года была опубликована статья о том, «кто осваивает средства Дорожного фонда республики».

«Финансирование Дорожного фонда Чувашии с 1 миллиарда 977 миллионов в 2010 году увеличилось до 5 миллиардов 30 миллионов в году нынешнем — рост в два с половиной раза. При этом самыми успешными можно назвать последние два года, общий объем работ за это время приближается к 10 миллиардам рублей. Подобных цифр, по словам экспертов, не было и во времена Советского Союза», — говорилось в публикации.

«Но кто осваивает все эти «дорожные» миллиарды в Чувашии? Всегда ли система госзакупок срабатывает так, как нужно?» — задавалась вопросом газета. И тут же указывала, что наиболее крупными генподрядчиками в этой сфере в республике выступают четыре предприятия: «Воддорстрой», ООО «Элитстрой», ООО «Автодор» и ПАО «Дорисс».

Журналисты обратились к общедоступным интернет-ресурсам «За честный бизнес» и «Контур-Фокус» и сравнили объемы выручки и среднее число работников этих предприятий в 2017 году. «Наибольший объем выручки на одного работника (62 миллиона 225 тысяч рублей) — в «Элитстрое». Такой сумасшедшей производительности труда, считают эксперты, быть не может, тем более что даже у одного из лидеров в области дорожного строительства республики, компании «Дорисс», тот же показатель почти в 17 раз ниже. В разы отличается и число работников — всего 15 человек у «Элитстроя» и 872 — у «Дорисс». Вопросы к финансовому состоянию первой компании при таких цифрах остаются открытыми», — говорилось в статье.

«Но, может быть, при такой производительности труда работникам «Элитстроя» хорошо платят? Отнюдь. По данным сайта «За честный бизнес», в компании средняя зарплата за 2017 год составила меньше 13 тысяч рублей в месяц. Такие же невысокие доходы и у сотрудников «Автодора» (сравните с «Воддорстроем» и «Дориссом» с более внушительными 27 и 24 тысячами в месяц). Многие спросят, а не свидетельствуют ли низкие доходы работников двух первых фирм о «серой» занятости и попытке уйти от налогов?» — оставила газета вопрос открытым.

«В заключение хочется напомнить, что крупные компании стараются оставить после себя доброе имя, вводят так называемую «социальную составляющую» бизнеса. Так, в городских скверах возникают новые скамейки и урны, а в населенных пунктах появляются парки и даже физкультурные комплексы. «Воддорстрой», к примеру, помимо того что строит хорошие дороги, в Цивильском районе помогает школам и поселениям в целом, поддерживает республиканские мероприятия. «Дорисс» так вообще у чебоксарцев ассоциируется с парком, который они благоустроили и назвали в честь предприятия. В случае с двумя остальными гигантами дорожного строительства о социальной ответственности, к сожалению, речи не идет», — говорилось в последнем абзаце.

Компания «Элитстрой» посчитала себя несправедливо обиженной и обратилась в суд с требованием признать несоответствующими действительности некоторые положения статьи. И после долгого разбирательства решение было вынесено.

Опровержение

Арбитражный суд Чувашской Республики — Чувашия решением от 12 августа 2019 года постановил признать несоответствующей действительности информацию, порочащую деловую репутацию общества с ограниченной ответственностью «Элитстрой», опубликованную в номере 202464 газеты «Советская Чувашия» от 23.11.2018 в статье «Кто осваивает средства Дорожного фонда республики». В частности, фразу в последнем ее абзаце: «В случае с двумя остальными гигантами дорожного строительства о социальной ответственности, к сожалению, речи не идет».