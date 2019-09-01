Кубинский экспорт и нацпроект «Экология»

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

На этой неделе Глава Чувашии Михаил Игнатьев находится в командировке в Москве.

Как сообщает пресс-служба Администрации Главы республики, вчера Михаил Игнатьев принял участие в юбилейном, 10-м, заседании Делового совета Россия — Куба, на котором обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества, а также побывал на первой национальной выставке Республики Куба «Куба в России-2019».

В приветственном слове участникам Делового совета Глава республики отметил, что Чувашия и Куба наладили тесное торгово-экономическое партнерство. «Мы активно взаимодействуем как в реальном секторе экономики, так и по другим направлениям, — подчеркнул Михаил Игнатьев. — Способствуют этому и побратимские отношения между Чебоксарами и городом Санта-Клара, установленные в 2004 году. Сегодня кубинское руководство проводит курс на модернизацию экономики страны. Предприятия Чувашии готовы принять в этом участие».

А сегодня, 19 сентября, Глава Чувашии примет участие в заседании коллегии Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Посвящено оно будет вопросам реализации национального проекта «Экология».

 

Опубликовано: 19 сентября 2019 г.


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