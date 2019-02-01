Будет тепло

Автор: Екатерина КазнинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

21 сентября в столице Чувашии начнется отопительный сезон.

Соответствующее постановление подписал вчера глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков — в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и завершением работ по подготовке тепловых источников и тепловых сетей города к новому отопительному сезону. Как сообщают в пресс-службе администрации Чебоксар, в первую очередь тепло будет подаваться в больницы и поликлиники, школы и детские сады по мере их готовности к приему тепловой энергии, далее — в жилые и общественные здания.

Опубликовано: 19 сентября 2019 г.


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