Будет тепло

21 сентября в столице Чувашии начнется отопительный сезон.

Соответствующее постановление подписал вчера глава администрации г. Чебоксары Алексей Ладыков — в связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха и завершением работ по подготовке тепловых источников и тепловых сетей города к новому отопительному сезону. Как сообщают в пресс-службе администрации Чебоксар, в первую очередь тепло будет подаваться в больницы и поликлиники, школы и детские сады по мере их готовности к приему тепловой энергии, далее — в жилые и общественные здания.