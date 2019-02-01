Как водители стали пешеходами…

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Фигурантом шести уголовных дел стал бывший инспектор ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский», который подозревается в служебных подлогах.

По версии следствия, в марте – июне нынешнего года инспектор шесть раз при выявлении фактов совершения водителями транспортных средств различных административных правонарушений в сфере безопасности дорожного движения обозначал их в постановлениях как пешеходов со штрафами в 500 рублей — за якобы переход проезжей части в неположенном месте. Это, по мнению следствия, делалось для того, чтобы улучшить показатели своей работы по выявлению и пресечению административных правонарушений, совершенных пешеходами. Сейчас уголовные дела соединены в одно производство, расследование продолжается.

Опубликовано: 19 сентября 2019 г.


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