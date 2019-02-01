Самый быстрый пожарный

Достойно представил республику на чемпионате мира

Чебоксарец Антон Корнилов в составе мужской сборной России стал победителем XV чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, завершившегося на днях в городе Саратове. Команда нашей страны оказалась лучшей во всех четырех дисциплинах турнира: боевом развертывании, подъеме по штурмовой лестнице, преодолении 100-метровой полосы препятствий и пожарной эстафете. В последних двух номинациях соревновался и наш земляк. Кстати, шанс попасть в сборную он получил, преодолев быстрее всех стометровую полосу препятствий на соревнованиях российского масштаба.

Чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту проходил в городе Саратове с 11 по 16 сентября. В первенстве приняли участие команды более 20 стран. Россияне одержали победу во всех номинациях: среди мужчин, женщин, юношей и девушек. «Все ребята — большие молодцы», — выразил благодарность спортсменам старший тренер мужской сборной России Игорь Генералов, но все же отдельно отметил нескольких ребят и среди них — выходца из Чувашии.

Сегодня Антон Корнилов — третьекурсник Санкт-Петербургского университета Государственной противопожарной службы МЧС России. Курсант является призером и рекордсменом всероссийских, а также международных соревнований по пожарно-спасательному спорту, везде представляет родную республику. Здесь же он и тренируется, будучи дома, в составе команды Чувашии по пожарно-спасательному спорту.

Как рассказал «СЧ» тренер — руководитель команды Андрей Ермаков, Антон Корнилов пришел в пожарно-спасательный спорт лет в двенадцать. Внешне от сверстников он отличался мало и на своих первых соревнованиях из-за невысокого роста с трудом перепрыгнул через препятствие. Но вот внутри он всегда был особенным — целеустремленным, каких мало. Уже тогда мог сконцентрироваться и показать на соревнованиях все, на что способен. А лет в 14-15, говорит тренер, Антон принял решение связать свою судьбу с профессией спасателя.

Фото ГУ МЧС по Чувашии. В том, что Антон Корнилов добьется больших успехов, его тренер не сомневался никогда.