Помогли пойти учиться

В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ жительница деревни Кудеснеры, педагог Муза Огурцова отметила 100-летний юбилей. Свою трудовую деятельность Муза Кондратьевна начала в 1943 году учителем химии и биологии в Кудеснерской средней школе, где и проработала до самой пенсии. Выпускники школы разных лет вспоминают любимого учителя как талантливого педагога и человека с большим и добрым сердцем и выкладывают в соцсетях старые фотографии, на которых она запечатлена вместе со своими учениками.

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В МАРИИНСКО-ПОСАДСКОМ И КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНАХ завершилась благотворительная акция «Помоги пойти учиться», стартовавшая в середине августа. Собранные благодаря добрым помощникам школьные принадлежности и канцелярские товары, а также спортивные костюмы и футболки переданы детям из нуждающихся семей.

В КРАСНОЧЕТАЙСКОМ РАЙОНЕ близится к завершению строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в деревне Яманы, начатое в июне этого года. Сейчас на объекте ведутся работы по благоустройству территории, помогают строителям работники сельского поселения и жители деревни.

В ИБРЕСИНСКОМ РАЙОНЕ на здании Чуваштимяшской средней школы состоялось открытие мемориальной доски Василию Васильевичу Сильвестрову — земляку, доктору физико-математических наук, профессору, автору более 120 научных и методических публикаций.

В НОВОЧЕБОКСАРСКЕ возводится новый детский сад на 220 мест. По данным городской администрации, за счет бюджетов всех уровней на строительство выделены средства в объеме более 117 млн рублей.

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