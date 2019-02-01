«Зарничники» Чувашии взяли «бронзу»

И лучше всех преодолели туристическую полосу

Завершился самый массовый окружной общественный проект, в котором ежегодно принимают участие з00 тысяч старшеклассников, — «Зарница Поволжья». Напомним, Чувашию на игре представляла команда школьников из чебоксарской школы № 2. Достойно пройдя все испытания, наши ребята заняли з-е место. Попасть в тройку лидеров было непросто: в течение недели «зарничники» соревновались в военно-прикладных, спортивных и интеллектуальных дисциплинах, где демонстрировали свою выносливость, волю к победе и командный дух.

— Наши юнармейцы заняли 7 призовых мест в 15 дисциплинах, высший класс показали в строевой подготовке и прохождении туристической полосы, — рада за своих воспитанников учитель физкультуры школы №2 Светлана Воскобойник. — Неожиданно хорошие результаты показали в плавании, силовой гимнастике и беге. Много очков команде принесли девочки! Все это результат хорошей тренировки: ребята занимались не только в школе, но и по утрам перед началом уроков ходили в бассейн.

Кстати, помогал юным патриотам тренироваться и учитель физкультуры школы № з7 Николай Николаев. По словам наставников, юнармейцы уже поставили себе задачу во что бы то ни стало снова приехать на окружную «Зарницу» и улучшить результат.

Дома призеров встречала вся школа. А в коллекции школьных трофеев теперь будет и подарок с «Зарницы Поволжья» — макет автомата Калашникова.

Фото vk.com. Не только кубок за 3-е место, но и много ярких впечатлений останется ребятам на память от «Зарницы»