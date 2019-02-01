Чтобы не угодить в лапы мошенников

Покупайте жилье правильно

Дабы избежать мошеннических действий и сэкономить деньги, Управление Росреестра по Чувашии рекомендует потенциальным покупателям недвижимости придерживаться нескольких правил.

До заключения сделки стоит удостовериться в том, что собственник действительно желает продать свою недвижимость, и проверить, есть ли у продавца правоустанавливающие документы на объект недвижимости — например, договор приватизации, дарения, купли-продажи, долевого участия и другие.

И, конечно, при планировании покупки недвижимости необходимо проверить историю объекта и документы. Особенно это важно, когда недвижимость продают по доверенности и когда покупателю предоставили не оригиналы документов, а их дубликаты или копии. Проверить доверенность можно через специальный сервис на сайте Федеральной нотариальной палаты. Там можно узнать: действительно ли она выдавалась, не отозвана ли.

Если покупателю предоставили дубликаты или копии документов, необходимо иметь в виду, что эти документы могут оказаться поддельными, а настоящие владельцы даже не подозревают, что их собственность продается. Также покупателя должно насторожить, если его торопят с подписанием документов и если квартира продается намного меньше обычной рыночной цены без достаточных для этого оснований. Это может быть связано с тем, что на квартиру наложен арест либо в связи с долгами продавца или судебного спора. Следует обращать внимание и на частую перепродажу объекта недвижимости за короткий срок.

Узнать историю объекта недвижимости и установить факт ее принадлежности именно продавцу можно с помощью выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о переходе прав на объект недвижимости. Именно в этой выписке содержится информация обо всех владельцах — как бывших, так и нынешних. Здесь можно посмотреть, как часто менялся собственник.

А в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости вы узнаете, не передана ли квартира в ипотеку, не наложен ли на нее арест или другие ограничения, нет ли записи о том, что на регистрацию права или сделки не было представлено необходимое согласие третьего лица, нет ли несанкционированной перепланировки. Также в выписке об объекте имеется информация о кадастровой стоимости и другие сведения. В народе такую выписку называют расширенной. Запросить данные выписки из ЕГРН можно самостоятельно — на сайте Росреестра (rosreestr. ru) или в офисе МФЦ. Дополнительная юридическая защита от мошеннических схем сделок — ее нотариальное удостоверение.