Нужна запись в реестре недвижимости

Каковы должны быть дальнейшие действия по снятию обременения с квартиры, если ипотека погашена? Как заменить старое бумажное свидетельство о регистрации собственности на новое без отметки об обременении?

Никита Карпов, Чебоксары

Объект недвижимости будет признан свободным от обременений после того, как в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая запись, пояснили в Управлении Росреестра по Чувашии. Погашение в ЕГРН регистрационной записи носит заявительный характер. Для этого обязательно требуется заявление залогодержателя (лица, в пользу которого зарегистрирован залог — банк, продавец).

В случае, если по ипотечному кредиту выдавалась закладная на квартиру, запись об ипотеке может быть погашена по заявлению самого собственника квартиры (залогодателя) с одновременным ее предоставлением. При этом закладная должна содержать отметку ее владельца об исполнении обеспеченного ипотекой обязательства в полном объеме. Также заявление о прекращении ипотеки в этом случае может подать залогодержатель, представив закладную.

Если ипотека (кредит) погашена и в ЕГРН регистрационная запись о залоге действительно прекращена, в целях подтверждения факта отсутствия обременений в отношении квартиры собственник может запросить выписку из Единого государственного реестра недвижимости, обратившись в любой офис МФЦ. В управлении напомнили, что с 15 июля 2016 года выдача свидетельств о государственной регистрации прав законодательством отменена. В настоящее время проведенная регистрация удостоверяется выпиской из ЕГРН.