Взятка входит без стука

Но не всегда ей рады адресаты

Время идет, а люди, как и десять лет назад, по-прежнему надеются, что если должностному лицу предложить деньги, он непременно возьмет их и выручит из неприятной ситуации. Однако неприятностей от такого шага может в итоге только прибавиться…

И дающие попадаются

В чем убедился З9-летний житель Шумерли, которому вменено покушение на дачу мелкой взятки. Следствием (СУ СКР по Чувашии) и судом установлено, что июньской ночью в полицию поступило сообщение о том, что он потребляет наркотические средства без назначения врача. Доставленный в наркодиспансер для медосвидетельствования мужчина, не желая административной ответственности, попытался передать одному из полицейских 5 тысяч рублей, засунув их ему в карман брюк. Однако страж порядка от денег отказался. За покушение на дачу взятки по приговору суда шумерлинец должен выплатить штраф в сумме 50 тысяч рублей.

За мелкое взяточничество к году условного лишения свободы осудили и 68-летнего жителя села Малое Чурашево Ядринского района. Будучи пьяным в общественном месте и доставленный в местную полицию, дабы избежать наказания, он предложил полицейскому 400 рублей. В итоге стал фигурантом уголовного дела и оштрафован судом на 7 тысяч рублей.

В Комсомольском районе заведующий одним из ветеринарных участков подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. По версии следствия, в нынешнем августе он пытался передать 50 тысяч рублей полицейскому за «непринятие им мер всесторонней проверки сообщения о подделке этим должностным лицом ветеринарных справок». Расследование уголовного дела продолжается.

А индивидуальный предприниматель из Чебоксар подозревается в даче взятки судебному приставу-исполнителю. За что? Пристав занимался исполнительными производствами о взыскании с чебоксарца задолженности на общую сумму свыше 200 тысяч рублей. Вот и решил 51-летний предприниматель, что за взятку служивый наверняка отменит наложенное на него ограничение на выезд за пределы РФ, а также окончит указанные исполнительные производства по причине отсутствия имущества, на которое может быть наложено взыскание.

Мечтать, конечно, не вредно. По версии следствия, в конце августа нынешнего года мужчина передал приставу первую часть взятки (10 тысяч рублей из запланированных 20 тысяч). Однако тот от денег отказался и сообщил о предложении должника своему руководству. Так предприниматель и угодил в уголовное дело, которое тоже сейчас расследуется.

И берущим мзду светит статья

Подозревается в подкупе судебного пристава-исполнителя и житель Новочебоксарска. По версии следствия, в феврале прошлого года он передал 4 тысячи рублей приставу-исполнителю за незаконное окончание двух исполнительных производств, возбужденных в рамках исполнения административных наказаний в виде обязательных работ, назначенных этому гражданину, хотя эти наказания он так и не отбыл. В отношении новочебоксарца-взяткодателя возбуждено уголовное дело, расследование ведется и по самому приставу.

Кстати, в СУ СКР сообщили, что в отношении этого, теперь уже бывшего, пристава-исполнителя ранее было возбуждено уголовное дело по факту получения мелкой взятки и служебного подлога. И тогда в ходе следствия выяснилось, что это не единственный эпизод, всплыло девять случаев, когда пристав действовал по знакомой схеме: выносил постановления об окончании исполнительных производств, возбужденных в рамках исполнения административных наказаний в виде обязательных работ, достоверно зная, что эти наказания гражданами не отбыты. При этом от двоих из «наказанных», если верить следствию, он получил незаконное вознаграждение на общую сумму более 7,5 тысячи рублей. Пристав признал свою вину. В следственном управлении отмечают, что в настоящее время все незаконные постановления об окончании исполнительных производств отменены.

Отметим — для должностных лиц штрафные санкции по взяткам куда более суровы. К миллионному штрафу приговорен заведующий отделением одного из чебоксарских медучреждений, признанный виновным в получении взяток от пациенток. Как установлено следствием (СУ СКР по Чувашии) и судом, с августа по декабрь прошлого года заведующий гинекологическим отделением стационара восемь раз получал незаконное денежное вознаграждение от обращавшихся к нему пациенток, среди которых были и женщины, не проживающие на обслуживаемой больницей территории. Размер «гонорара» для доктора в разных случаях составлял от 6,5 тысячи до З2 тысяч рублей, а общая сумма взяток — более 129 тысяч рублей. А брал деньги заведующий за проведение женщинам операций и назначение именно себя оперирующим врачом, в том числе во внеочередном порядке, а также без надлежаще оформленных документов.