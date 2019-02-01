Об «урожае» грантов и «Точке кипения»…

Ректор ЧГУ поделился планами на новый учебный год

Учебный год начался, и впервые за парты сели не только первоклашки, но и первокурсники. В Чувашском госуниверситете имени И.Н. Ульянова, например, приняли 1184 «новобранца» на бюджетные места, из них более 200 медалистов, победителей всевозможных олимпиад и обладателей высоких (выше 90) баллов на ЕГЭ.

Об основных итогах приемной кампании 2019 года и о том, какие факультеты нынче пользуются спросом и какие специальности гарантированно сулят поступившим успешное будущее, корреспондентам «СЧ» рассказал ректор ЧГУ Андрей Александров за круглым столом зала для почетных гостей административного корпуса «А».

В этом году было принято рекордное количество заявлений — свыше 10 тысяч. Расширилась и география абитуриентов, что, по мнению ректора, говорит о растущем интересе к Чувашскому госуниверситету. В вуз нынче поступили ребята из 47 регионов страны, особенно популярен среди соотечественников медицинский факультет. Прибавилось и число иностранных студентов, 1800 представителей около 50 государств получают сейчас образование в стенах ЧГУ.

Как всегда, ректор удивлял корреспондентов новыми научными проектами молодых ученых вуза, хвалил принесших этим летом солидный «урожай» грантов инициативных студентов, для которых в вузе будет создаваться новое пространство под названием «Точка кипения» — место притяжения ярких людей и новых идей. Рассказал также об участии университета в реализации национальных проектов, познакомил с новым номером университетского журнала «Чувашия: территория инноваций». А еще пригласил талантливых школьников в вуз на увлекательную бесплатную образовательную смену. Подробнее обо всем читайте в ближайших номерах газеты.

Фото Олега Мальцева.