Суд лишил директора должности

В Чебоксарах директор коммерческой организации признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Организация специализируется на изготовлении металлоконструкций на объектах связи, в том числе сотовой.

Как установили СУ СКР по Чувашии и суд, руководитель фирмы, будучи единственным ее учредителем, уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль с деятельности организации за 2013-2015 годы на общую сумму свыше 24,8 млн рублей.

В частности, по его инициативе были созданы две фирмы, которые фактически самостоятельную предпринимательскую деятельность не вели. Их руководителем номинально стал бывший подчиненный осужденного. Такая схема дробления бизнеса позволяла составлять фиктивные документы по строительно-монтажным работам, якобы выполненным этими фирмами для упомянутой коммерческой организации, создавая видимость между ними финансово-хозяйственных взаимоотношений. Далее эти ложные сведения включались в декларации и представлялись в налоговый орган. Так злоумышленник получал необоснованную налоговую выгоду для своей организации в виде незаконного предъявления к вычету НДС.

Также по уголовному делу установлено, что директор от имени возглавляемой организации продал своей супруге автомашину за 10 тыс. рублей, в то время как ее рыночная стоимость составляет более 4 млн рублей. В итоге налоговая база была занижена, а это — уклонение от налога на прибыль.

Суд приговорил руководителя организации к полутора годам условного лишения свободы, на такой же срок он лишен права занимать должности, связанные с выполнением управленческих функций в коммерческих организациях. Приговор пока не вступил в законную силу.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных МВД по Чувашии и инспекцией ФНС России по городу Чебоксары. Вопрос о взыскании с осужденного суммы причиненного бюджету ущерба будет разрешен в гражданско-правовом порядке.

Напомним, всего в минувшем полугодии СУ СКР по Чувашии возбуждено 17 уголовных дел о налоговых преступлениях. Ущерб, причиненный бюджетной системе, превысил 326 млн рублей. Благодаря мерам, которые приняли следователи, в бюджет возвращено около 254 млн рублей. Семь дел прекращены в связи с полным возмещением ущерба.