Сбыт наркотиков обошелся дорого

В Чувашии вынесли приговор наркосбытчику за перевозку свыше 18 килограммов гашиша.

Жителя Башкортостана задержали с поличным в Чебоксарском районе на участке федеральной трассы М-7 в ноябре прошлого года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Чувашии. В салоне его автомашины были обнаружены наркотические вещества растительного происхождения в особо крупном размере.

Как установило следствие, фигурант дела занимался перевозкой запрещенных веществ в составе организованной группы. Личности соучастников устанавливают. С ними мужчина переписывался в интернет-мессенджерах, избегая прямых контактов и встреч. Забирая крупные партии наркотиков, молодой человек сбывал их небольшими партиями в Чувашии, Марий Эл и Тюменской области.

Расследование противоправной деятельности фигуранта длилось свыше полугода, сообщили в пресс-службе МВД.

Суд признал мужчину виновным в сбыте наркотиков и покушении на оное в составе организованной группы и приговорил к 13 годам колонии строгого режима со штрафом в 350 тысяч рублей. Приговор суда пока не вступил в законную силу.