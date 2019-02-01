В Чувашии возводят жилье, где будут жить педагоги

Дом для учителей, сад для детей

Три многоквартирных дома общей площадью более 20 тыс. квадратных метров появятся в Чебоксарах на улице Гастелло. Когда-то здесь располагался социальный университет, а еще раньше был детский сад, долгое время территория пустовала. Теперь же тут вырастет новый жилищный комплекс, притом особенный — одна из позиций предназначена в первую очередь для педагогов.

Событие поистине важное для республики. Ведь, по сути, это первая площадка, на которой реализуется совершенно новый для региона проект «Дом для учителя». «Это весомая поддержка для учителей и преподавателей высшей школы, которые теперь смогут приобрести здесь жилье по сниженной цене — 38,5 тыс. рублей за квадратный метр», — рада председатель профсоюзной организации Чувашского педагогического университета Рауза Таймасова. А по словам ректора ЧГПУ имени И.Я. Яковлева Владимира Иванова, педагоги уже активно интересуются новой возможностью.

На состоявшемся на днях торжественном открытии строительства нового социального объекта министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Алексей Грищенко напомнил, что проект реализуется по поручению Главы республики Михаила Игнатьева в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», направленного на повышение доступности жилья определенным категориям граждан.

Справка «СЧ» 78 квартир общей площадью 3520 квадратных метров разместятся в первой позиции нового жилищного комплекса в Чебоксарах — «Доме для учителя». Часть из них будет реализовываться педагогам по специальной стоимости — 38,5 тыс. рублей за квадратный метр (коммерческая цена реализации составляет 45 тыс. рублей).

«Сегодня делается все возможное, чтобы жителям Чувашии жилось комфортно, чтобы как можно больше граждан получали квартиры в новых домах, — обратил внимание министр. — Надеемся, специализированный застройщик, Ипотечная корпорация Чувашской Республики, взявший на себя обязательства по строительству жилищного комплекса, справится со всеми поставленными задачами».

Как было отмечено, застройщик — надежный, строит дома в рамках действующего законодательства с использованием эскроу-счетов и активно участвует во многих социальных проектах республики. Перед ним стоит еще одна ответственная задача: в первой позиции, где согласно подписанному соглашению Ипотечной корпорации с педагогическим университетом часть квартир займут преподаватели вуза, необходимо построить детский сад.

«Приняв решение в 2017 году передать этот земельный участок в уставный капитал Ипотечной корпорации (по сути это также форма приватизации государственного имущества), правительство республики планировало получить социальный эффект от реализации. Мы учли необходимость сохранить ранее расположенный на данном участке социально значимый объект — детский сад», — подчеркнула министр юстиции и имущественных отношений Чувашии Наталья Тимофеева. По словам министра, новый ясли-сад, рассчитанный на 60 мест, расположится на первом и втором этажах, его строительство предполагается в рамках реализации федеральной государственной программы «Развитие образования»…

В честь важного события на стройплощадке состоялась закладка фундамента для первого дома будущего жилищного комплекса, в которой приняли участие и почетные гости. А для прочности фундамента дома по старой русской традиции они бросили в его основание монеты. Кстати, поздравить педагогов с новосельем можно будет уже в следующем году, обещает застройщик. Учителя же надеются, что подобные проекты будут реализовываться и на других строительных площадках республики.

Фото пресс-службы Минстроя Чувашии: Руководитель Ипотечной корпорации Чувашской Республики Альберт Сидоркин знакомит министра Алексея Грищенко с проектом планировки будущего микрорайона.