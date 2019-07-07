Глава Чувашии поблагодарил Светлану Ананьеву за вклад в социально-экономическое развитие республики

5 июля Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился со Светланой Ананьевой, назначенной помощником Главы Чувашской Республики.

Михаил Игнатьев объявил благодарность Светлане Ананьевой за вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, который она внесла в должности врио министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашии.

«Все задачи по социально-экономическому развитию республики выполнялись, выстроены эффективные отношения с федеральными министерствами, готовится программа ускоренного социально-экономического развития Чувашии, что очень важно для нас», – подчеркнул Михаил Игнатьев.

Он сообщил, что в новой должности Светлана Ананьева в пределах своих полномочий будет координировать продвижение прорывных проектов по развитию реального сектора экономики, поддержке малого и среднего бизнеса, а также мероприятия по реализации национальных проектов.

«У вас есть сильные стороны – профессионализм, целеустремленность, творческий подход. Рассчитываю, что вы достойно справитесь с новыми обязанностями, с этой миссией», – сказал Глава республики.

Светлана Ананьева выразила признательность Главе Чувашии за оказанное доверие и за высокую оценку её деятельности, отметив, что за время работы в Министерстве экономического развития, промышленности и торговли приобрела неоценимый опыт, который пригодится ей для дальнейшего служения Чувашской Республике.