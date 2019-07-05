Павел Иванов назначен министром экономического развития, промышленности и торговли Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Соответствующий указ подписал сегодня Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев.

В ходе встречи с министром руководитель региона отметил его опыт работы в банковской сфере и на государственной службе, а также обозначил круг задач, стоящих перед возглавляемым им министерством: повышение инвестиционной привлекательности Чувашии, открытие новых предприятий на площадках ТОСЭР г. Канаш и индустриального парка г. Чебоксары, поддержка малого бизнеса, повышение производительности труда, рост доходов населения.

Павел Иванов поблагодарил Главу Чувашии за оказанное доверие: «Знания и полученный опыт направлю на благо Чувашской Республики. Приложу все усилия для выполнения поставленных задач».

СПРАВКА СЧ:
Павел Валерьевич Иванов окончил ЧГУ им. И.Н. Ульянова  по специальности «Экономическое и социальное планирование». Проходил переподготовку в Академии народного хозяйства, Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации.
Работал в структурах Сбербанка России и Внешэкономбанка, заместителем министра финансов Чувашской Республики, помощником Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики.
Опубликовано: 5 июля 2019 г.


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