Рост зарплаты в Чувашии выше среднероссийского

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в республике в январе — марте нынешнего года составила 26866 рублей, или 107,4% к январю — марту 2018 года (по России — 106,5%).

Об этом сообщила врио министра экономического развития, промышленности и торговли Светлана Ананьева на правительственной планерке 25 июня в докладе о предварительных итогах социально-экономического развития Чувашии в январе — мае 2019 года. Реальная зарплата с учетом индекса потребительских цен составила 101,9%. Уровень общей безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда, — 5,3%.