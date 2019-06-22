В Чебоксарах проходит выставка «Регионы – сотрудничество без границ»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Второй день в Чебоксарах работает XXVI Межрегиональная выставка «Регионы – сотрудничество без границ». Сегодня ее посетил Глава республики Михаил Игнатьев.

Нынче выставка проходит на Красной площади. Свои экспозиции здесь разместили более ста участников, в том числе из других регионов – Нижнего Новгорода, Татарстана, Пермского края… Демонстрируются экспонаты в области строительства и архитектуры, электротехники и приборостроения, химической, легкой и пищевой промышленностей, сельского хозяйства, туризма и спорта, банков и инвестиций, страхования, здравоохранения, науки и образования, транспорта. «Изюминка» нынешней выставки в том, что под крышей шатра посетители могут как бы «оптом» познакомиться с достижениями, в частности, нашей перерабатывающей промышленности. Достойно представлены молочные, мясные, кондитерские предприятия.

Знакомство с выставкой Михаил Игнатьев начал с осмотра уличной экспозиции, представленной специальной техникой от региональных дилеров. Подробно интересовался, в частности, реанимобилем, заодно пообщался с персоналом на предмет удовлетворенности условиями труда. Как сказала врач-реаниматолог, ее средний заработок выше 45 тыс. рублей.

Далее Глава осмотрел экспозиции в шатре. С продукцией основных производителей и даже тем, как они «дышат» Михаил Игнатьев, конечно, хорошо знаком, но все равно находились темы для осуждения дальнейших перспектив. Предмет для обсуждений нашелся и вне шатра, где Главу встретили представители японского бизнеса, участвовавшие вчера в Чебоксарском культурном форуме. Речь зашла, в частности, об их интересе к территории опережающего развития в Канаше.

Фото Олега Мальцева:

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Опубликовано: 22 июня 2019 г.


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