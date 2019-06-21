МАРИНА ПЕТРОВА

руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике

«С 1 июля 2019 года онлайн-кассы станут обязательны к применению для организаций и индивидуальных предпринимателей, привлекающих наемных работников, оказывающих услуги населению, для предпринимателей, применяющих систему налогообложения ЕНВД или ПСН, работающих в сфере розничной торговли, для компаний и предпринимателей, осуществляющих безналичные расчеты с гражданами, а также предпринимателей, ведущих деятельность с использованием торговых автоматов и без наемных сотрудников.

В связи с этим работники налоговых органов ведут ежедневный прием налогоплательщиков по вопросам перехода на новый порядок применения ККТ. Необходимо отметить, что предприниматели, не зарегистрировавшие контрольно-кассовую технику до 1 июля, утрачивают право на получение налогового вычета на ее приобретение в сумме до 18 тыс. рублей».