Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Офицеры» похвалил чебоксарцев за уважение к прошлому

Вчера столицу Чувашии посетил народный артист СССР Василий Лановой. Актер, ставший лауреатом Ленинской премии после участия в документальном фильме «Великая Отечественная» и заслуживший всенародную любовь за роль Ивана Вараввы, свой визит ожидаемо начал с прогулки по парку Победы.

«У меня есть ощущение, что я давно-давно здесь был…» — заметил гость, направляясь по аллее парка к Вечному огню. У монумента Воинской Славы в это время как раз собралось несколько экскурсионных групп, и люди приветствовали 85-летнего артиста аплодисментами. Возложив цветы, Лановой напомнил: «Мы должны всегда хранить память о великом поколении, которое отстояло нашу страну. Спасибо тому поколению!»

ДОСЬЕ «СЧ» Василий Лановой — советский и российский актер театра и кино, театральный педагог. В кино им сыграно не меньше 80 ролей, среди которых Грей («Алые паруса»), Павел Корчагин («Как закалялась сталь»), Анатоль Курагин («Война и мир»), Вронский («Анна Каренина»), Иван Варавва («Офицеры»)… Народный артист до сих пор занят в спектаклях театра имени Вахтангова, но находит время и для поэзии, на творческих вечерах он читает стихи Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского… А в Чебоксары Лановой приезжал в 2001 году. Тогда он встречался с ветеранами войны и труда, деятелями культуры, науки и литературы.

В Чувашском национальном музее Василию Семеновичу рассказали о Волжской Булгарии и о чувашском просветителе Иване Яковлеве, показали национальные костюмы, старинную утварь и музыкальные инструменты. «Какой красивый музей!» — выразил общее мнение кто-то из сопровождающей артиста команды.

«Замечательные ощущения от города и от его красоты, от Волги, от памятников и главное — от уважения горожан к прошлому, — сообщил чуть позже Лановой журналистам. — Это видно на каждом шагу, и это очень важно. Особенно для людей, выигравших страшную войну». Вспомнил он и о том, что действительно когда-то давно уже приезжал в Чебоксары и тогда от города у него тоже остались хорошие впечатления.

Завершился день встречей народного артиста с ветеранами войны и труда, деятелями культуры, науки и литературы в ДК «Салют». В концертной программе «Спасибо за верность, потомки!» Василий Лановой поделился со зрителями воспоминаниями о войне, прочитал военные стихи и рассказал об общественно-патриотической акции «Бессмертный полк России», председателем попечительского совета которой он является.

Фото Олега Мальцева: Чувашские артисты так зажигательно исполняли песню «В?рманта ?ырлара», что Лановой не смог удержаться и пустился в пляс.