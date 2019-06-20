24 июня — День республики

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю вас с Днем республики!

Это особенный праздник, объединяющий всех жителей и уроженцев Чувашии, любящих свою малую родину.

Наша земля имеет древнюю историю и богатые традиции. Чувашия — открытый и добрососедский регион! Она стала родным домом для людей разных национальностей и вероисповеданий, которые на протяжении многих веков живут здесь в мире и согласии.

Главное богатство нашего края — это трудолюбивые, целеустремленные, талантливые, ответственные и честные люди. Именно вы своим ежедневным созидательным трудом вносите свой весомый вклад в развитие нашей республики.

Сегодня мы с вами успешно воплощаем в жизнь национальные проекты, направленные на ускоренный экономический рост, повышение социальной защищенности и благосостояния населения, увеличение продолжительности жизни, сохранение и укрепление культурного и духовного наследия нашего народа, традиционных семейных и общечеловеческих ценностей.

Уверен, что слаженная работа всех уровней власти, бизнеса, общественных организаций, неравнодушие и активная гражданская позиция и ответственность каждого жителя нашей республики позволят достигнуть еще более высоких результатов и достойно отметить в следующем году 100-летие образования Чувашской автономной области.

Мы с вами знаем точно, Чувашия — лучшее место для жизни!

Желаю нашей родной республике процветания, дальнейшего развития и новых высот, а всем ее жителям крепкого здоровья, счастья, благополучия, добра и дальнейших побед на благо Чувашии!

Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев